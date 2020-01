Todibo: “Ecco perchè e quando ho scelto lo Shalke04…”

MILANO – Jean-Clair Todibo ha rilasciato una intervista ai taccuini della ‘Bild’ per parlare della scelta di unirsi allo Schalke 04 in questa finestra di calciomercato. Queste sono state le sue dichiarazioni a tal proposito: “Ho scelto lo Schalke perché prima di scegliere ho spesso parlato con Amine Harit e questo mi ha influenzato. Poi a Barcellona ho ricevuto informazioni in tempo reale da Ivan Rakitic (ha giocato allo Schalke dal 2007 al 2011, ndr) e anche questo ha fatto la differenza”.