Theo: “Ho tanto da imparare, voglio crescere nella fase difensiva”

MILANO – Tramite il profilo Instagram ufficiale del Milan, Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, ha risposto ad alcune domande poste direttamente dai tifosi.

SUL TRASFERIMENTO AL MILAN – “La prima persona a cui l’ho detto è mia madre, poi ovviamente mio fratello: sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno”.

SU MILANO – “Quello che mi piace più è soprattutto San Siro. A parte lo stadio, mi piace molto via Montenapoleone”.

SU COSA MIGLIORARE – “Sono ancora giovane e ho tanto da imparare. Voglio crescere soprattutto nella fase difensiva, dove ho più difficoltà. Cerco di fare progressi giorno dopo giorno”.

SUI COMPAGNI DI SQUADRA – “Mi trovo bene con tutti, sono ragazzi incredibili. Quelli con cui mi trovo meglio sono gli spagnoli, mi ci rapporto ogni giorno”.

SUGLI EX CAMPIONI ROSSONERI – “Secondo me le tre leggende più grandi della storia di questo club sono Kaká, Ronaldinho e Maldini”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live