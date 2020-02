Theo: “Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio”

MILANO – Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, ha risposto su Twitter ad alcune domande poste dai suoi ‘followers’: “Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d’Europa? Indubbiamente. Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio”.

SU MALDINI – "Mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio".