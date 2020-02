Teocoli: “Pioli bravo, ma al Milan serve un allenatore come Klopp”

MILANO – I microfoni de ‘Il Brivido Sportivo’, hanno intervistato Teo Teocoli, noto attore di fede rossonera, per parlare della partita di stasera fra Fiorentina e Milan: “Sarà una sfida aperta, entrambe le formazioni possono portarla a casa. Pioli è bravo, non mi dispiace. Mi sembra un allenatore pragmatico, ma serve un grande tecnico. Al Milan occorre un allenatore come Klopp: empatico, carismatico e soprattutto vincente”.

SULL’ASSENZA DI RIBERY – “E’ molto pesante per la Fiorentina, come se nel Milan mancasse Ibrahimovic. In una squadra talentuosa ma acerba e inesperta, un calciatore come il francese fa la differenza in termini di sicurezza e gestione della palla. La Fiorentina avrebbe sicuramente avuto qualche punto in più in classifica se Ribery non si fosse infortunato”.

