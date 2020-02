Tassotti: “Inter sopra in classifica, ma nel derby le distanze si azzerano”

MILANO – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Milan, in programma questa sera alle 20.45. Uno degli ex calciatori che hanno fatto la storia di questa sfida è indubbiamente Mauro Tassotti, protagonista di tantissime stracittadine da giocatore del Milan e, poi, da allenatore in seconda sulla panchina rossonera. Ai microfoni di Sky Sport, Tassotti si è espresso sul derby di stasera: “Se tiferò Milan? Ci mancherebbe. Sono stato al Milan trentasei anni. Fortunatamente adesso non alleno un’altra squadra di club ma una Nazionale. La classifica dice che l’Inter è sopra di tanti punti rispetto al Milan, c’è molta differenza fra le due squadre. Sarà una partita difficilissima per gli uomini di Pioli ma, come si dice da sempre, nel derby le distanze si azzerano e può accadere di tutto”.

CHI POTREBBE ESSERE DECISIVO – “Credo nel Milan siano fondamentali giocatori come Romagnoli o Bennacer: ricoprono ruoli particolari che ti portano a comandare il gioco. Nell’Inter sono sempre molto importanti i tre difensori e Brozovic: danno un grande contributo al gioco di Conte. La partita, però, verrà risolta dagli attaccanti: Lukaku o Ibrahimovic”.