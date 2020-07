Szoboszlai manda segnali, ma l’operazione passa per l’ufficialità di Rangnick

MILANO – Nell’era dei social un like di calciatore può voler dire molto. Soprattutto quando questo è al centro di alcuni rumors. Come nel caso di Dominik Szoboszlai, giocatore del Salisburgo, che continua a mettere cuori a tutte le notizie di mercato che lo vedrebbero al Milan. O i messaggi sotto i post di Rafael Leao. Tutto questo vuol dire che per l’ungherese che nella sua testa c’è (già) solo il Milan. A volerlo fortemente in rossonero è Ralf Rangnick, il prossimo allenatore e d.t. del Milan, che lo ha seguito nell’ultimo match vinto dalla Red Bull Salisburgo contro il Rapid Vienna per 2 a 0. E non c’entra molto che al momento Rangnick sia il capi dell’area sport della Red Bull, perché l’ungherese è uno dei pupilli del futuro dirigente e farà di tutto per portarlo a San Siro. L’entourage del trequartista recentemente si è incontrato con il Napoli. Il Milan deve accelerare per garantirsi le prestazioni dell’ungherese. E ciò passa anche dall’ufficialità di Ragnick in rossonero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live