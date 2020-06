Szoboszlai, l’agente è atteso a Milano: le ultime novità

MILANO – Il Milan si muove sul mercato ed il principale obiettivo resta Szoboszlai del Salisburgo. Il calciatore è sponsorizzato da Rangnick, e l’interesse dei rossoneri per il classe 2000 avvicina ancora di più il manager tedesco a Milanello. Su Szoboszlai ci sono anche Psg, Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli e Lazio, bisogna quindi accelerare per evitare di ritrovarsi coinvolti in un’asta che faccia schizzare il prezzo ben oltre i 25 milioni.

