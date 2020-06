Calciomercato Milan, Rangnick avrebbe già deciso chi mandare via: i nomi

Calciomercato Milan, previsti grossi cambiamenti nella rosa

NOTIZIE MILAN – I cambiamenti in casa Milan in vista della prossima stagione saranno molteplici. L’arrivo di una nuova guida tecnica viene ritenuto pressoché scontato ed è inevitabile che il nuovo allenatore voglia plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Ecco perché Rangnick imporrà alla società di tenere soltanto i giocatori ritenuti funzionali per il suo progetto tecnico. In quest’ottica, sarà la difesa rossonera a subire le maggiori ripercussioni: in arrivo c’è infatti una rivoluzione totale della retroguardia, tra chi partirà e chi invece approderà a Milano. Noi abbiamo racchiuso nella nostra raffica di calciomercato tutti i nomi in ballo, sia in uscita che in entrata: senza perdere altro tempo allora, partiamo subito dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA