Suazo ricorda: “Cellino mi disse che dovevo andare al Milan, ma…”

MILANO – L’ex centravanti David Suazo, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quando, nell’estate del 2007, scelse di andare all’Inter nonostante sembrasse ad un passo dal Milan: “Mi ricordo di non aver dormito, a mezzanotte l’allora Presidente del Cagliari, Massimo Cellino, mi chiamò dicendomi che era con Galliani e che dovevo andare al Milan. Rimasi molto perplesso perché avevo già sostenuto le visite mediche con l’Inter, avevo parlato con Mancini e dovevo andare a giocare per i nerazzurri. Per me fu quindi naturale rispettare l’accordo preso con l’Inter”.