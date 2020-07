Stuttgarter Nachrichten – Nuova idea per l’attacco del Milan

MILANO – Il quotidiano tedesco Stuttgarter Nachrichten è sicuro: il Milan vuole rinforzare il proprio attacco con Nicolas Gonzalez. Secondo il giornale, gli osservatori rossoneri sarebbero stati avvistati più volte seduti sugli spalti della Mercedes-Benz Arena proprio per visionare l’attaccante argentino classe ’98. Gonzalez con i suoi 14 gol e 3 assist, in 27 giornate, è stato uno dei protagonisti del ritorno in Bundesliga del club biancorosso.

In Argentina era considerato uno dei migliori talenti dell’Argentina Juniors, suo club prima del trasferimento in Germania per 8 milioni, e gli attestati di stima non gli sono mancanti, nonostante giochi nella Serie B tedesca. Non a caso il tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, lo ha convocato per le sfide contro Ecuador, Brasile e Uruguay. Lo Stoccarda, per separarsi da lui, chiede 16 milioni. Una cifra considerevole per un giocatore che non ha ancora calcato i grandi campi europei, ma la richiesta è viziata anche dal fatto che il 12% della rivendita finirà agli Argentini Juniors. Ma attenzione perché, proprio a poche ore dalla partita, è arrivata una pesantissima notizia in casa rossonera. Tutto confermato: l’annuncio è stato dato poco fa in diretta TV! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA