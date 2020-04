SportMediaset – Juve all’assalto di Donnarumma: ecco il piano bianconero

MILANO – La Juventus torna alla carica per Gianluigi Donnarumma. Il club bianconero monitora molto attentamente la situazione del portiere classe ’99, consapevole che probabilmente il Milan deciderà di cederlo nella prossima finestra di mercato per non perderlo a parametro zero fra un anno. Stando a SportMediaset, il prossimo mercato sarà caratterizzato in prevalenza da scambi. In tal senso, la Juve sarebbe pronta a proporne uno al Milan: il cartellino di Bernardeschi per quello di Donnarumma.

