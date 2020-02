SportMediaset – Inter, difficile il recupero di Handanovic per il derby

MILANO – In casa Inter continua a tenere banco la situazione del capitano Samir Handanovic, alle prese con un problema al mignolo della mano sinistra, che lo ha già costretto a saltare Udinese-Inter. Il portiere bosniaco, come riferisce SportMediaset, molto difficilmente riuscirà a recuperare per il derby col Milan in programma domenica sera. Non solo, ma c’è il rischio che debba saltare anche la trasferta di Roma contro la Lazio, per poi rientrare direttamente a fine febbraio.