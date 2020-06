SportMediaset – Ibrahimovic in campo contro la Spal

MILANO – L’attesa è quasi finita: Zlatan Ibrahimovic sta finalmente per tornare in campo dopo l’infortunio accusato in allenamento prima che ricominciasse la stagione. L’attaccante svedese non sarà a disposizione dopodomani contro la Roma, ma tornerà mercoledì prossimo, 1 luglio, per la sfida con la Spal. Già nei giorni scorsi si parlava di un suo rientro contro gli estensi o, in alternativa, contro la Lazio all’Olimpico. L’edizione odierna di SportMediaset riferisce che quasi sicuramente Ibra riuscirà a scendere in campo contro la squadra di Gigi Di Biagio.

