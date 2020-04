SportMediaset – Clamoroso: Rangnick pronto a portare Werner al Milan

MILANO – L’edizione odierna di SportMediaset ha lanciato una vera e propria bomba di calciomercato, secondo cui Ralf Rangnick, prossimo dirigente e probabilmente anche allenatore del Milan, vorrebbe portare in rossonero Timo Werner, bomber del Lipsia (club di cui attualmente Rangnick è direttore sportivo). In questa stagione, il centravanti tedesco ha realizzato la bellezza di ventisette gol in trentasei presenze fra tutte le competizioni. Quattro anni fa fu proprio Rangnick a portarlo nel club della Red Bull, acquistandolo per quattordici milioni di euro dallo Stoccarda.

