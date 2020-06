Spal, Missiroli: “Contro il Milan occasione da sfruttare”

MILANO – Al termine della partita persa a Napoli, Simone Missiroli, centrocampista della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della società estense: “Giocavamo contro una squadra forte, che palleggia molto bene e che ha grandi qualità. Anche quando cercavamo di essere aggressivi riuscivano ad eludere la nostra pressione. Peccato non essere riusciti a rimanere in partita fino alla fine. Ora pensiamo subito alla gara di mercoledì col Milan. Per fortuna, le dirette concorrenti alla salvezza continuano ad andare piano: contro i rossoneri sarà un’altra occasione da dover sfruttare”.

