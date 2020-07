Spal-Milan: top e flop tra i rossoneri

MILANO – E’ arrivato solo un punto per il Milan, seppur in rimonta, sul campo della Spal. Dopo esser andato sotto di due reti, il Diavolo è riuscito a portarsi sul 2-2, anche grazie ad un secondo tempo giocando interamente in superiorità numerica. Indubbiamente un passo falso dopo due belle prestazioni contro Lecce e Roma.

TOP:

RAFAEL LEAO – Non è titolare, ma sta iniziando ad essere decisivo anche entrando a gara in corso. Sostituisce Rebic nella ripresa, scendendo in campo col piglio giusto. Non a caso è suo il gol che permette al Milan di riaprire la partita. Seconda rete nelle ultime tre gare dalla ripresa del campionato: il portoghese sta dimostrando di meritare più spazio e più fiducia.

FLOP:

DONNARUMMA – Stavolta sbaglia anche lui. Colpevole in occasione della seconda rete della Spal. Floccari realizza un grande gol dalla lunghissima distanza, ma Gigio è decisamente fuori dai pali e si lascia sorprendere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live