Sorrentino si ritira: “E’ stato un sogno, ora sono pronto ad iniziarne un altro”

MILANO – Il portiere Stefano Sorrentino, a lungo protagonista in Serie A, ha deciso di ritirarsi, comunicandolo con un messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram: “Ho deciso di dire addio al calcio giocato. Addio al mio miglior amico che per anni ho protetto tra le mie braccia con grinta e orgoglio, con quegli occhi di un bambino diventati negli anni occhi della tigre. E’ incredibile dove può portarti la forza di un sogno: giocare contro Messi o parare un rigore a Ronaldo. Grazie, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo sogno. Grazie alla mia famiglia, mia moglie Sara, le mie figlie, i miei amici, il mio procuratore, gli allenatori, i compagni con cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie davvero a tutti. Anche in un addio c’è un sorriso: perché ho ancora tanta voglia di restare nel calcio e a breve vi racconterò del mio nuovo sogno. Vi voglio bene!”.