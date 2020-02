Sordo: “Milan in fase di ricostruzione, normale che non sia subito al top”

MILANO – Gianluca Sordo, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’: “Il Milan sta attraversando un periodo di ricostruzione ed è normale che non sia subito al top. In dirigenza Boban e Maldini sono due persone che conoscono molto bene il calcio in particolare il Milan: spero facciano bene prendendo giocatori all’altezza della maglia rossonera. Ora la squadra non è eccezionale, ma Ibrahimovic è stato preso proprio per alzare l’asticella e spronare gruppo e ambiente. Oltre alle qualità tecniche ha carisma e personalità, tutti aspetti fondamentali all’interno di un gruppo giovane”.

