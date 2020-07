SOCIAL – Mentana: Quando una persona per bene sovverte le regole spietate del calcio è un successo per tutti”

MILANO – “Leggo che Pioli, a suon di risultati, ha scongiurato il rischio che sembrava quasi certezza di essere sostituito alla guida del Milan. Quando una persona per bene sovverte le regole spietate del calcio è un successo per tutti. E sono sicuro di pensarla come tanti altri sportivi, tifosi di ogni squadra“, così il direttore del TGLa7 Enrico Mentana ha commentato questa notte, sul suo profilo Facebook, la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

