SOCIAL – Insulti vergognosi nei confronti di Cutrone

MILANO – Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan attualmente in forza alla Fiorentina, ha ricevuto degli insulti a dir poco vergognosi da alcuni tifosi milanisti sui social. “Coronavirus a te e famiglia…schifoso”, “Astori morto male Cutrone lo deve raggiungere al più presto infame bastardo”. Il motivo di questi messaggi aberranti? L’esultanza di Cutrone in occasione del rigore che si è procurato nei minuti finali di Fiorentina-Milan. Lo stesso giocatore ha reso noto di aver ricevuto queste offese, pubblicandole tramite delle stories sul suo profilo Instagram e scrivendo “Al peggio non c’è limite…senza parole”.

