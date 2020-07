MILANO – “daimpAzzire! Successo storico dedicato A… Sergio“, questo il messaggio pubblicato su Instagram dal Crotone. Il Sergio in questione è Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico del Milan, passato alla squadra calabrese scomparso, in un tragico incidente, lo scorso 2 ottobre a soli 43 anni. Il Milan ha risposto al post dei rossoblu: “Bentornati in Serie A. A Sergio, sempre nei nostri cuori”.