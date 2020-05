Sky Sport – Rottura fra Gazidis e Maldini. Pioli verso l’addio: le ultime

MILANO – L’inviato di Sky Sport per il Milan, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto della situazione sul complicato quadro dirigenziale creatosi in casa rossonera: “Le dichiarazioni di Paolo Maldini sono state forti, hanno lasciato il segno ma non hanno portato ad una reazione ufficiale da parte della proprietà. Le parti si stanno comunque allontanando sempre più: da un lato ci sono i vertici societari fra cui Gazidis, dall’altro Maldini con Massara e Pioli, che molto probabilmente a fine stagione lascerà la panchina del Milan”.

