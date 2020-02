Sky Sport – Milan, Musacchio e Calhanoglu verso il recupero: le ultime

MILANO – Buone notizie per il Milan. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, Mateo Musacchio e Hakan Calhanoglu stanno recuperando pienamente dai rispettivi infortuni, che non gli hanno permesso di scendere in campo lunedì scorso contro il Toro. Il difensore argentino e il centrocampista turco si sono allenati stamattina col resto del gruppo e, con molta probabilità, saranno a disposizione di mister Pioli per essere convocati in vista della sfida contro la Fiorentina. Entrambi, inoltre, potrebbero giocare dal primo minuto.

