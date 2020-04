Sky Sport – Milan, ecco il programma d’allenamento dato ai giocatori

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato del programma d’allenamento che i giocatori del Milan devono attuare nelle rispettive case, durante questo periodo di quarantena: “Sono stati dati quattro programmi di allenamento ai giocatori, da rispettare ogni giorno. Sono programmi variabili di circa un’ora. Inoltre c’è una dieta da seguire, stabilita dal nutrizionista in base alle esigenze di ciascun giocatore. Quando si tornerà in campo ci saranno i cosiddetti carichi tecnici col pallone, dato che adesso non può essere utilizzato”.

