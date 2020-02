Sky Sport – Ecco la possibile mossa di Pioli per arginare Eriksen

MILANO – Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione rossonera in vista del derby: “Se l’Inter schiererà Eriksen dietro Lukaku, è possibile che Pioli aggiunga un centrocampista in più, utilizzando così un 4-4-1-1, con un centrocampo che potrebbe essere composto da Bonaventura, Kessie, Calhanoglu, Bennacer e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic. Questa è una possibilità, l’alternativa è il classico 4-4-2 con due punte: in quel caso ci sarebbe Rafael Leao accanto a Ibra”.