Sky – Milan, rivoluzione in atto: nessuno è sicuro della conferma

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sulle possibili cessioni del Milan in estate: “Una delle questioni più spinose riguarda Ibra. Lo svedese si sente titolarissimo e se il Milan dovesse mettere in discussione la sua titolarità per la prossima stagione, potrebbe anche fare altre scelte. Ci sono anche altri giocatori in dubbio come Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2021 e in caso di offerta importante potrebbe partire. Così come Theo Hernandez: il francese ha un contratto lungo, ma in caso di offerta consona al valore del giocatore, dopo una stagione straordinaria, bisognerebbe capire come potrebbe reagire il club. Anche per Rebic, che è stato preso in prestito biennale, bisognerà capire i programmi della società, quindi in generale nessuno può essere certo della conferma al Milan. In casa rossonera è in atto una nuova rivoluzione”.

