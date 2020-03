Sky – Milan, programma d’allenamento in casa per i calciatori

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di come i calciatori del Milan si alleneranno durante questi giorni: “Gli allenamenti sono stati annullati durante la settimana, di conseguenza i calciatori si alleneranno a casa. Il Milan ricomincerà le sedute nel centro sportivo lunedì 23, quindi una settimana in più di riposo forzato a casa. Tanti sono rimasti qui in Italia, altri, quelli che potevano, hanno raggiunto le loro famiglie all’estero ma comunque restano a casa anche loro. Pioli si fa sentire, ha dato un programma a tutti i giocatori: 60 minuti di allenamento che devono svolgere a casa. È ovvio che non si possa fare tantissimo da casa ma qualcosa sì, come gli esercizi a corpo libero, la corda, il tapis roulant. Tutti i giocatori devono tenersi allenati per mantenere lo stato di forma e non farsi trovare scarichi alla ripresa degli allenamenti a Milanello”.

