Sky – Milan, accordo col Psv per la cessione di Rodriguez

MILANO – E’ ormai diventata una telenovela la situazione di Ricardo Rodriguez: prima ad un passo dal Fenerbahce, poi dal Napoli ma, attualmente, ancora all’ombra del Duomo. Il terzino svizzero e il Milan hanno deciso di separarsi da diverse settimane, ma il Fenerbahce non ha potuto concludere l’affare per via del mercato bloccato mentre, oggi, il Milan ha rifiutato il prestito con diritto di riscatto proposto dal Napoli. Il club rossonero è disposto a cedere Rodriguez soltanto con l’obbligo di riscatto. Stando a ciò che riferisce Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, il Psv Eindhoven sarebbe pronto ad accettare questa formula per portare Rodriguez in Olanda. Nelle prossime ore, quindi, dovrebbe concretizzarsi anche il trasferimento del terzino classe ’92.