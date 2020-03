Sky – Il Milan dovrà pagare delle penali se non rispetterà gli accordi con Rangnick

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: “Mai come in questo momento il futuro del Milan è stato così incerto. Gazidis a dicembre ha avviato i contatti con Rangnick, raggiungendo degli accordi che, se non dovessero essere rispettati, porterebbero il Milan a pagare delle penali al tedesco. Sul fatto che Pioli chiuderà questa stagione non c’è alcun dubbio, ma bisogna capire cosa il Milan vorrà fare per la prossima. C’è da dire che per Pioli i risultati sono l’unica arma per tenersi l’incarico, ma forse non basterebbero nemmeno quelli, come successo con Gattuso che aveva avuto una media-punti quasi da Champions”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...