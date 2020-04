Sky: Ibrahimovic-Milan, rinnovo sempre più distante

MILANO – Ibrahimovic e il Milan sono pronti a dirsi addio a fine stagione. Allo svedese, infatti, non sarà rinnovato il contratto. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Peppe Di Stefano: “Ibra è sempre più distante dal Milan. Lo svedese era molto legato a Boban e il licenziamento di quest’ultimo ha reso il rinnovo complicatissimo. Il Milan ha in mente un progetto basato sui giovani. Tutti i giocatori di maggiore esperienza, Ibrahimovic, Bonaventura, Biglia, Kjaer e Begovic, sono in scadenza di contratto e con ogni probabilità andranno via”.

