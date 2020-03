Sky – Ecco di quanto si è svalutata la rosa del Milan

MILANO – Il giornalista Emanuele Baiocchini, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto luce sulla svalutazione economica subita dalla rosa del Milan: “Il campionato non è stato soddisfacente, non ha rispettato le aspettative e ciò ha contribuito alla svalutazione. La rosa si è svalutata molto, infatti ad inizio stagione valeva quasi mezzo miliardo mentre ora si è svalutata di 94,5 milioni. E’ chiaro che bisogna inserire anche le cessioni del mese di gennaio, che hanno contribuito a questa svalutazione, ma al tempo stesso ci sono anche tanti giocatori che, presi individualmente, hanno perso tanto del loro valore dato che non stanno disputando una stagione brillante”.

