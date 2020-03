Siviglia, Suso: “Sono venuto qui per restare. Il Coronavirus…”

MILANO – I microfoni del giornale spagnolo ‘Marca’, hanno intervistato Jesus Suso, ex calciatore del Milan passato al Siviglia lo scorso gennaio: “Sono venuto per restare, ma di futuro parleremo in estate. Ora, la cosa più importante è raggiungere il nostro obiettivo sul campo, ovvero qualificarci alla Champions League e arrivare più avanti possibile in Europa League. Coronavirus? Ne stavo parlando con diversi ex compagni di squadra del Milan. È una situazione poco conosciuta e molto difficile. Ci sono persone che ne sanno più di noi e devono decidere per il bene di tutti”.

