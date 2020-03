Siviglia, Suso: “Il Milan si è comportato bene con me”

MILANO – Jesus Suso, esterno del Siviglia ed ex numero 8 rossonero, ha rilasciato un’intervista a Marca: “Avere Lopetegui è un vantaggio, mi conosce bene e sa cosa posso dare. Monchi aveva provato a prendermi più volte, ma forse non era ancora arrivato il momento giusto. Il Milan si è comportato bene con me, adesso sono felice di essere a Siviglia. Sono venuto per restare, il prestito non mi spaventa: penso solo a fare il mio lavoro in campo, per parlare di futuro e di riscatto ci sarà tempo”.

