Sindacato Mondiale Calciatori: “Chiediamo sospensione di allenamenti e partite”

MILANO – Attraverso i microfoni della BBC, il Sindacato Mondiale dei Calciatori ha rilasciato alcune dichiarazioni chiedendo la sospensione delle competizioni calcistiche: “Chiediamo alle autorità e agli organizzatori delle competizioni di prendere trasparenti e ragionevoli decisioni basate sulla consulenza con i rispettivi Governi. I calciatori professionisti sono preoccupati per sé stessi, le famiglie e gli amici, visto quanto sono esposti al rischio contagio con allenamenti e viaggi. Qualsiasi scelta deve essere coordinata in collaborazione con i giocatori e i loro sindacati. Chiediamo agli organizzatori delle competizioni misure precauzionali, tra cui la sospensione di allenamenti e partite e supportiamo le federazioni che hanno chiesto tali misure. Inoltre, l’industria del calcio dovrebbe prendere in considerazione misure economiche per proteggere tutte le società”.

