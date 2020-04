Simic: “Milan? Non porto rancore, sono orgoglioso di averne fatto parte”

MILANO – Intervistato da MilanNews.it, Stefan Simic, ex difensore rossonero oggi in forza all’Hajduk Spalato, ha parlato della sua breve esperienza all’ombra del Duomo: “Ci son tanti calciatori che sognano di giocare in uno dei più grandi club al mondo come il Milan. So bene cosa rappresenti la società rossonera nella storia del calcio e sono orgoglioso di averne fatto parte. Le nostre strade si sono divise, ma questo è il calcio. Sarebbe bello se andasse tutto sempre come vogliamo, ma purtroppo non è possibile. Così come il Milan ha altri obiettivi, io ho altri sogni. Non ho alcun ricordo negativo del Milan, tantomeno rancore. Non mi porto dietro rimpianti e sono felice di giocare nell’Hajduk Spalato”.

