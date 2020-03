Shevchenko: “Rinviare l’Europeo è stata la scelta migliore”

MILANO – L’ex bomber rossonero Andriy Shevchenko, oggi commissario tecnico dell’Ucraina, ha commentato la decisione dell’Uefa di rinviare l’Europeo tramite i microfoni della Gazzetta dello Sport: “Mi pare una scelta corretta. Il calcio è una festa per le persone, ma se le persone non ci sono, o hanno paura, che festa è? L’Uefa ha optato per la soluzione migliore per tutelare la salute dei giocatori e dei tifosi. Il calcio esiste in quanto sport che attira persone, si fa fatica a viverlo a distanza”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...