Serie A, Zampa: “Ecco quali sono le condizioni per poter ripartire”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb, Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute, ha parlato delle condizioni che dovrebbero essere rispettate affinché possa ripartire il campionato: “Intanto c’è la possibilità dal 18 maggio di riprendere gli allenamenti di squadra e gettare le basi per riaprire la Serie A. Gli atleti devono entrare in ritiro una volta testati ed essere risultati negativi. I giocatori testati devono andare in ritiro e vivere in una sorta di bolla asettica. Tutti i sani con i sani restano sani. Così si consente loro lo stato di perfetta salute. Solo in questo contesto si può pensare di far incontrare le squadre in partite ufficiali. Ovvio che le squadre devono essere isolate, prima della ripresa devono andare in ritiro per almeno 15 giorni: solo così eviteremo i contagi tra le persone coinvolte. 15 giorni è il tempo ragionevole per poi incontrarsi. Si tratta stare in ritiro e ripartire tutti con le stesse condizioni di salute ed in sicurezza. Se uno si ammala la quarantena scatta per tutti”.

