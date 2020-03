Serie A – Si va verso le porte chiuse per tutto il mese di marzo

MILANO – Si è appena concluso il Consiglio di Lega tra i vertici del calcio italiano, per valutare il da farsi in seguito all’emergenza Coronavirus che ha portato anche al rinvio delle due sfide di Coppa Italia in programma tra stasera e domani, Juve-Milan e Napoli-Inter. Stando a ciò che riferisce Mediaset, l’ipotesi più accredita è quella di far disputare tutte le partite a porte chiuse nel mese di marzo. Di conseguenza, avverrebbe lo slittamento di una settimana di tutte le giornate di campionato, con le 6 partite rinviate lo scorso weekend che verrebbero disputate tra sabato 7 e domenica 8 (a porte chiuse, appunto). Se fosse confermata questa opzione, il Milan recupererebbe la gara col Genoa proprio nel prossimo weekend, così come verrebbero recuperate anche Juventus-Inter, Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Spal-Sassuolo e Parma-Brescia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...