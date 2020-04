Serie A – Sconcerti: “Se si può, è giusto riprendere”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha espresso la sua opinione in merito alla possibile ripresa della stagione: “Gravina ha sottolineato che la volontà generale è quella di portare a termine il campionato e che se non si dovesse riuscire a farlo, lo scudetto non verrebbe assegnato. Tuttavia, finché c’è l’emergenza non ci si allena e non si gioca. La priorità è la salute. Per riaccendere un’epidemia basta un caso. Dovremo aspettare la fine dell’epidemia. Ma se si può, è giusto riprendere. I calendari devono essere fatti quando non ci sono più malati. Prima si deve guarire. Le coppe? La Uefa e la Fifa credo possano reggere il danno dell’eventuale annullamento”.

