Serie A – Oggi nuova assemblea

MILANO – Quest’oggi si svolgerà una nuova assemblea, in videoconferenza, fra i presidente delle 20 società di Serie A e i vertici della Lega Calcio. Si discuterà, ovviamente, della possibile ripresa del campionato ed anche dell’ipotesi, evidenziata ieri dal presidente della Figc Gravina, di terminare la stagione tra settembre e ottobre, per evitare i ricorsi che scaturirebbero dall’eventuale annullamento del campionato e che si ripercuoterebbero sul prossimo. Si tratta comunque dell’ipotesi più estrema, per fare in modo che questa stagione finisca regolarmente. Ad oggi però, l’opzione più ottimistica sulla ripresa porta al 17 maggio, mentre quella più probabile è il 20 giugno.

