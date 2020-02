Serie A, Milan-Genoa potrebbe essere trasmessa in chiaro

MILANO – Milan-Genoa, in programma domenica a San Siro per la ventiseiesima giornata di campionato, si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Tuttavia, per i tifosi potrebbe arrivare una buona notizia. La partita, che verrà trasmessa da Dazn, potrebbe essere visibile anche in chiaro sui canali della Rai. Non è ancora ufficiale ma, in tal caso, tutti avrebbero l’opportunità di guardare la sfida e non solo gli abbonati a Dazn. A renderlo noto è la stessa Rai, tramite un breve comunicato pubblicato dall’ANSA: “Lo facciamo a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali Rai sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana”.

