Serie A, Milan-Genoa: i precedenti a San Siro

MILANO – Si avvicina il calcio d’inizio di Milan-Genoa, gara valida per il ventiseiesimo turno di Serie A e in programma domenica alle 12.30. In totale, queste squadre si sono affrontante 51 volte a San Siro nel massimo campionato italiano, con 32 vittorie dei rossoneri, 14 pareggi e solamente 5 successi rossoblu. Nell’ultimo precedente, andato in scena la scorsa stagione, il Diavolo si impose per 2-1 grazie alle reti di Jesus Suso e Alessio Romagnoli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...