Serie A – Milan-Genoa a porte chiuse? Ipotesi piuttosto concreta

MILANO – In queste ore è in corso a Roma il Consiglio Federale per decidere il da farsi sul campionato. Ieri, a causa dell’allarme Coronavirus, sono state rinviate a data da destinarsi 4 gare. La volontà pare essere quella di far disputare regolarmente le prossime partite, ma a porte chiuse (almeno quelle nelle regioni in cui si sono verificati i contagi). Di conseguenza, seppur non ci sia ancora nulla di ufficiale, Milan-Genoa in programma domenica prossima a San Siro alle 12.30, potrebbe essere giocata senza pubblico.

