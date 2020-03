Serie A – Marani: “L’annullamento del campionato provocherebbe un caos enorme”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Lady Radio, Matteo Marani, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del taglio degli stipendi ai calciatori e della possibile ripresa della stagione: “I club inizialmente cercavano di arrampicarsi sugli specchi per giocare a porte aperte e la situazione è stata sottovalutata. A breve verrà stabilita la sospensione degli stipendi di tutti i giocatori fino a luglio: è la soluzione più logica. La sensazione è che sarà fatto un tentativo per portare a termine il campionato, anche perché non farlo genererebbe un grande caos. Ho più dubbi invece sulle coppe europee, poiché presuppongono l’attraversamento dei confini”.

