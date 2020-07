Serie A, le partite in programma oggi

MILANO – Il ventinovesimo turno del campionato di Serie A si è aperto ieri con le vittorie di Lazio e Juventus, rispettivamente contro Torino e Genoa. Per oggi sono in programma sei partite: alle 19.30 l’Inter ospiterà il Brescia a San Siro, mentre il Cagliari farà visita al Bologna. Alle 21.45 il Milan scenderà in campo al Paolo Mazza di Ferrara, sfidando la Spal. Sempre alle 21.45 sarà anche la volta di Fiorentina-Sassuolo, Lecce-Sampdoria ed Hellas Verona-Parma.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...