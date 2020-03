MILANO – Con il sonoro 7-2 rifilato al Lecce, l’Atalanta, oltre ad ottenere tre punti molto pesanti in classifica nella corsa per la Champions League, ha messo a segno almeno cinque gol in una partita per la quinta volta in questo campionato. Come ricorda ‘Opta’, l’ultima squadra a raggiungere un simile record fu il Milan nella stagione 1958/1959.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live