Serie A – La Lazio espugna Marassi e torna a -1 dalla Juve

MILANO – La Lazio vince ancora. E lo fa espugnando Marassi, in una trasferta insidiosissima contro il Genoa. Terza vittoria di fila e ventesimo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che non perdono da oltre un girone intero. Contro il Grifone finisce 3-2, con i gol di Marusic, Immobile e Cataldi. Nelle fila rossoblu vanno in rete Cassata e Criscito (su rigore). Con questo ennesimo successo la Lazio consolida il secondo posto in classifica, riportandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Juventus capolista. Nel prossimo turno, i capitolini ospiteranno il Bologna all’Olimpico, mentre il Genoa farà visita al Milan.

