Serie A – La Fiorentina sceglie Iachini

MILANO – La Fiorentina sta per avere un nuovo allenatore. Dopo i due giorni di riflessione, seguiti all’esonero di Montella al termine della sfida persa con la Roma, la dirigenza viola ha deciso di puntare su Beppe Iachini. Il tecnico toscano torna in Serie A dopo l’esperienza all’Empoli della scorsa stagione. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma è probabile che venga stipulato un accordo fino al termine del campionato, con opzione per il prossimo anno. A Iachini spetterà il compito di salvare una squadra che si trova ad appena tre punti dalla zona retrocessione. Nel pomeriggio potrebbe arrivare l’ufficialità.