Serie A – Il Milan spinge affinché non si torni a giocare

MILANO – In seguito alla sospensione del campionato, si è creata una vera e propria frattura fra i presidenti delle squadre di Serie A. La discussione, adesso, non è più su quando tornare a giocare, ma se tornare a giocare oppure no. Attualmente ci sono infatti due fronti: da un lato i club che vorrebbero che il campionato ricominciasse, dall’altro quelli che invece spingono affinché non si giochi più, ‘congelando’ così la classifica. Stando a ciò che riporta Il Corriere della Sera, fra le società che non vorrebbero completare l’attuale campionato ci sarebbe anche il Milan.

