Serie A femminile, domani parte la nuova stagione

MILANO – Dopo sei mesi di pausa a causa della pandemia, che non ha permesso neppure la regolare conclusione dello scorso campionato, domani tornerà il calcio femminile con l’inizio di una nuova stagione. Tre le partite in programma: Verona-Juventus, Bari-Napoli e Fiorentina-Inter. Il Milan, dal canto suo, scenderà in campo domenica pomeriggio, alle 17.45, contro la Florentia San Gimignano. Sempre domenica sarà anche la volta di Empoli-San Marino e Sassuolo-Roma.

